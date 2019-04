Claudia Galanti: «Ho vissuto una vita irreale, era tutto finto. Mi salvano i miei figli»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Ho capito di aver vissuto una vita irreale. Si ricorda quando mostravo sui social aerei, elicotteri privati, barche, soldi, viaggi? Era tutto finto. Io lo sapevo. Ma ballavo e mi piaceva ballare in quella vita”,parla della sua sfarzosa vita passata e di quella attuale, dove l’importante sono i suoi: “Di vero ci sono stati tre figli e un grande amore, e a chi mi critica, sorrido. I figli sono vita. Ciò che mostriamo, a volte, sono gli errori che facciamo. Ma i figli salvano tutto”.Dopo il mutamento delle sue condizioni economiche in molti sono scomparsi: “Ero un bancomat per molti – ha spiegato in un’intervista a “Chi” - troppi di quelli che mi stavano accanto. Dentro di me lo sapevo, ma volevo ‘non vedere’. Poi, dopo la morte di Indila e l’arresto di Arnaud, sono spariti tutti. Nessuno che abbia chiamato per dirmi: “Claudia, hai bisogno?”. Anzi, ancora oggi qualcuno, convinto che io possa regalare qualcosa, mi chiama e mi dice: “Claudia, ho bisogno”. Li mando a quel paese”.Vive in Francia, dove si dedica alla cucina: “Io sopravvivo. Grazie a Liam e Tal e grazie alla cucina. Per il resto in Francia rimango popolare, ma perché sono la donna del più grande criminale di tutti i tempi, veda lei se le pare una bella situazione?".