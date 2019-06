Claudia Galanti e il regalino inaspettato: per il compleanno ha ricevuto un leone

Mercoledì 19 Giugno 2019, 18:50

Chissà quanti regali avrà ricevuto per il suo compleannoe chissà se si aspettava di ricevere fra i presenti non il solito "scontato" animale domestico, ma un ruggenteIl 6 giungo la showgirl paraguaiana, ex naufraga dell’Isola dei Famosi per due edizioni, ha festeggiato i suoi trentotto anni e sembra che un imprenditore milanese, evidentemente per volerla stupire, le abbia regalato un leone. L’animaletto naturalmente non è a casa di Claudia, ma in uno zoo parigino.A dare la notizia le “Chicche di gossip” di “Chi”: “Claudia Galanti – si legge sulla rivista - ha ricevuto in regalo da un giovane imprenditore milanese di nome Luca un leone che attualmente si trova in uno zoo parigino. Grande stupore da parte della Galanti per il regalo felino”.