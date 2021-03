Claudia Galanti e il dramma della figlia scomparsa: «Non posso abbracciarti, ma posso parlarti»

Claudia Galanti su Instagram ricorda Indila Carolina Sky, la figlia tragicamente scomparsa. Un messaggio social da parte di Claudia Galanti per la figlia, venuta a mancare il 4 dicembre del 2014 a soli 9 mesi d’età.

CLAUDIA GALANTI E IL RICORDO DELLA FIGLIA

Indila Carolina Sky era la terza figlia nata dalla relazione fra Claudia Galanti e Arnaud Mimran, dopo Liam Elijahe Tal Harlow. Su Instagram Claudia Galanti ha condiviso un suo scatto assieme alla figlia, seguita da un commuovete didascalia: “Questa foto – ha scritto sul social - la guardo spesso, piccola Indila, e anche se non si capisce molto, per me vuol dire tanto. Era il 21 marzo di 7 anni fa, esattamente il giorno in cui sei nata. Questa foto raccoglie tutto l’amore che ho provato e proveremo per te”.

Claudia Galanti sente comunque la figlia vicina: “Non posso abbracciarti e non posso stringerti, ma posso parlarti, posso guardare ancora il tuo sorriso e i tuoi occhioni grandi. I nostri pochi ricordi mi danno forza e alleviano la mia sofferenza, mi lasciano sognare che un giorno sorriderci dieci, cento, mille volte ancora. Un sentimento doloroso che non cela una speranza: non può essere finita così, non puoi essertene andata via per sempre e non puoi essertene andata senza pensare di aspettarmi con i tuoi amici angeli”

Con forza Claudia Galanti va avanti anche per gli altri due figli: “Cara figlia mia, anche ora che non sei più qui, sei la mia unica ragione di vita. Non devo piangere, non devo abbattermi. Devo pensare che tutto andrà bene perché è solo così che, guardandomi, potrai essere orgogliosa della mamma che hai e dei tuoi fratellini, Tal e Liam. A loro manchi davvero tanto. Buon compleanno piccola mia. MI auguro un cielo pieno di palloncini e angeli accanto a te”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Marzo 2021, 17:06

