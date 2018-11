Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un nuovo amore (segreto) per. Da tempo infatti, come riportato da Leggo.it , la showgirl, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, era uscita dal miro degli obbiettivi fotografici dei paparazzi nostrani per ritirarsi in Francia a fianco del suo ex marito Arnaud Mimmran. Ora Claudia lasciato Arnaud ed è tornata in Italia, sembra per un nuovo corso di cucina, ma pare che la buona tavola non sia l’unico motivo del suo ripensamento.Nel cuore della Galanti ci sarebbe infatti un nuovo fidanzato, già noto alle cronache gossip: quel Luca Baronchelli che già aveva rapito i cuori di Cecilia Rodriguez ed Elenoire Casalegno. A svelare i segreti d’amore dell’ex isolana “Chi”: “Torna in Italia Claudia Galanti. Con il pretesto di un nuovo corso di cucina la showgirl – fa sapere la rivista diretta da Alfonso Signorini - ne ha approfittato per trascorrere del tempo con il suo nuovo amore italiano: il giovane imprenditore Luca Baronchelli, già ex di Cecilia Rodriguez ed Elenoire Casalegno. I due si frequentano in gran segreto da un mese.