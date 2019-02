Claudia Galanti, disavventura in casa: le immagini del "guaio" sui social

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le ultime stories dimostrano la piccola disavventura che le è capitata dentro casa. La showgirl paraguaiana ha pubblicato, infatti, le immagini del "guaio" inaspettato. Si è ritrovata con la casa completamente allagata: «In casa mia diluvia», come lei stessa lo definisce su Instagram.E infatti nel video si vede gocciolare dal soffitto. L'acqua riempie il pavimento di acqua e anche i secchi posizionati per raccoglierla. Non si conoscono le cause e si ignora se si sia messa personalmente a sistemare tutto.Claudia Galanti è diventata celebre al grande pubblico con la partecipazione all'edizione 2010 dell'Isola dei Famosi. Fu la quarta tra i naufraghi ad essere eliminata. Nel 2011, il suo nome compare tra le intercettazioni dell'inchiesta Escort che vede imputato l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Qualche anno fa la notizia della morte della figlia fece il giro del mondo.