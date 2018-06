Torna la pace tra "La Strana Coppia" Claudia Cardinale e Ottavia Fusco

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Pace fatta tra, rispettivamente vedova ed ex compagna storica del grande regista scomparsoNei giorni scorsi la Squitieri avera rilasciato questa dichiarazione: “Pasquale diceva che nella vita di un uomo contano soltanto due donne, la prima e l’ultima. Non so se Claudia sia stata la prima, ma io sono stata di sicuro l’ultima. Evidentemente questa realtà per lei è inaccettabile e quindi ha cercato di annullarmi, proclamandosi l’unico grande amore di mio marito. Io ne ho sofferto molto e adesso sento che è arrivato il momento di dire la verità. Per me stessa e per Pasquale”.Le due attrici che per otto mesi hanno condiviso il palcoscenico condi Neil Simon (progetto fortemente voluto da Pasquale Squitieri) nel corso di una lunga telefonata si sono reciprocamente comunicate affetto e stima.“Io e Ottavia - dice la Cardinale - ci siamo parlate al telefono. Mi sono sentita di chiamarla e lei ne è stata sorpresa e felice. E’ stato emozionante parlarci finalmente da sole. Forse abbiamo realizzato questa pièce in onore di Pasquale troppo vicina alla sua scomparsa. La nostra collaborazione si è intrecciata con una delicata e dolorosa elaborazione del lutto per entrambe. Ci riabbracceremo presto. Ce lo siamo promesse.”“Il nostro é stato un chiarimento forte - conclude la Fusco - intenso e privatissimo. Che bello questo epilogo, Claudia! In fondo, io e te, abbiamo solo amato tanto.”