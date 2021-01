L’ex Miss Italia Claudia Andreatti e la "sopresa" social: «Sono incinta al nono mese!»

L’ex Miss Italia Claudia Andreatti è incinta al nono mese e ha tenuto nascosta la gravidanza fino a oggi. Claudia Andreatti, Miss Italia nel 2016, ha svelato il segreto della sua gravidanza con un post dal suo account Instagram.

Accanto a un scatto che la vede col pancione in mostra, Claudia ha scritto una lunga didascalia in cui fa sapere di non vedere l’ora di stringere fra le braccia il nuovo arrivato in famiglia: “SORPRESA!!!!! - ha scritto sul social - quest’ immagine per celebrare finalmente anche assieme a voi la Magia della mia Prima Gravidanza, uno Stato di Grazia assoluta che mi ha accompagnata negli scorsi 9 mesi... un’avventura straordinaria, indescrivibile... goduta in totale Riservatezza, Rispetto, Passione e Amore per questo pancino che giorno dopo giorno cresceva diventando sempre più Forte, sempre più parte di Me e delle Nostre Vite. Tra alcune settimane questo vortice di Emozioni prenderà Forma, Colore, Profumo, Voce, Nome... non vediamo l’ora di Vederti, Respirarti, Viverti !!!”.

