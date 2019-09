Clarissa Marchese incinta a quattro mesi dal matrimonio, l'annuncio social: «Possiamo gridarlo al mondo intero»

Lunedì 30 Settembre 2019, 19:39

Quattro mesi faha sposato il fidanzato Federico Gregucci e ora diventeranno genitori del loro primo figlio. Clarissa, ex corteggiatrice di “Uomini e donne” e Miss Italia nel 2014 infatti èe ha dato il lieto annuncio dal suo profilo Instagram.Clarissa ha postato una foto col suo pancino in bella vista baciato dal marito, seguito dalla didascalia: “Finalmente possiamo gridarlo al mondo intero 😍 @fede_greg ed io amiamo già alla follia il nostro bimbo (o la nostra bimba!) #LoveCreatesLove ❤”.Nelle stories la Marchese ha poi dato altri particolari: “La gravidanza – ha spiegato ai suoi follower - è arrivata subito. Pensavo bisognasse riprovarci più volte, mentre è stato concepito ai primi di giugno”.La scoperta risale a luglio: “Il 10 luglio, quando l’ho detto a Federico e alla mia famiglia è stato uno dei momenti più belli della mia vita (…) ero estremamente stanca e avevo il fiato corto. Avevo difficoltà a fare i gradini per salire a casa. Ora va tutto bene, magari ho giusto un po’ di nausea la sera”.