Ciro Priello a nozze, fiori d'arancio in casa The Jackal. «Ecco chi sposerà e quando»

Nozze in vista per Ciro Priello. L’attore, ballerino e comico napoletano sposerà il prossimo anno la sua fidanzata storica, Maura Iandoli. A dare l'annuncio è stato lo stesso Ciro, vincitore della prima edizione di LOL-Chi ride è fuori, nel corso dell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2021, dove il componente dei The Jackal è stato uno dei protagonisti assoluti.

In una delle puntate precedenti, Maura è apparsa nel varietà di Rai Uno in alcune divertenti clip insieme al compagno. Il conduttore Carlo Conti ha mostrato la sua curiosità sulla loro vita privata e di qui la rivelazione: il 3 giugno 2022 Ciro e Maura si sposeranno. La coppia è già a tutti gli effetti una famiglia: nel 2016 è nata la piccola Anna. La bambina, in realtà, ha più nomi: Francesca Simona, i migliori amici di Ciro, quelli che gli hanno indubbiamente cambiato la vita dopo la formazione dei The Jackal.

La futura signora Priello è nata e cresciuta a Napoli proprio come Ciro. Lavora come blogger e influencer ma in passato è stata attiva nel campo dello spettacolo. Per anni ha studiato ballo, canto e recitazione. Maura ha inoltre lavorato in radio per diverso tempo. La fidanzata di Ciro Priello ha studiato sia al Teatro Totò che al Teatro Delle Palme. È appassionata di psicologia, cura infatti su Instagram un podcast sull’argomento – e cucina. Nonostante qualche breve apparizione nei videoclip dei The Jackal, Maura preferisce distaccare il suo percorso artistico da quello del futuro marito.

