Sale l'attesa in casa Immobile. Jessica Melena e Ciro Immobile sono in attesa del quarto figlio e la moglie dell'attaccante della Lazio festeggia i 7 mesi insieme al suo nuovo amore pubblicando un post su Instagram. Tutta la famiglia è in fermento e, così, sfruttando anche il ritorno del papà dal ritiro ad Auronzo di Cadore agli ordini di mister Sarri, eccoli tutti insieme godersi una giornata in piscina.

Leggi anche > Ciro Immobile e Jessica Malena genitori per la quarta volta: il tenero video

«7 mesi di noi due piccolino»

La moglie del centravanti della Lazio non sembra stare più nella pelle e ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram per celebrare il settimo mese di gravidanza, con una foto in piscina accompagnata dalla dedica speciale: «7 mesi di noi due piccolino». Sotto la foto sono arrivati subito numerosi commenti di affetto e di auguri da parte dei suoi follower, tra i quali spuntano anche quelli di Chiara Nasti, amica e compagna di Mattia Zaccagni. Una giornata da incorniciare piena d'amore, in attesa che anche il quarto piccolino di casa venga al mondo.

Ciro Immobile e Jessica Melena, la foto col pancione in piscina: «7 mesi di noi» https://t.co/gNsIZJ6CU9 — Leggo (@leggoit) July 31, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Luglio 2022, 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA