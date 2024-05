Ciro Immobile, le nozze bis con Jessica Melena: «Dopo tre giorni mi ha detto: “Sarai la mamma dei miei figli”»

di Dajana Mrruku

Ciro Immobile ha sposato nuovamente la moglie Jessica Melena, 10 anni dopo il loro primo "Sì". Una storia d'amore che continua a gonfie vele, colorata dall'arrivo dei loro figli: Michela (10 anni), Giorgia (8 anni), Mattia (5 anni) e Andrea (2 anni). «Il 23 maggio 2014 ci siamo detti sì. E oggi dopo 10 anni siamo qui per celebrare quello che siamo stati finora e rinnovare le nostre promesse d’amore per i prossimi infiniti anni», scrive la coppia d'oro biancoceleste per celebrare il primo decennio insieme.

Il loro amore è stato uno di quelli da favola: sguardi che si incrociano e colpo di fulmine, come ha rivelato Ciro Immobile stesso, raccontando un aneddoto molto romantico.

Il retroscena

Ciro Immobile ha raccontato il primo incontro con la moglie Jessica Melena.

In occasione delle nozze bis, Jessica e Ciro hanno indossato abiti total white e hanno invitato i loro ospiti a fare lo stesso: tutti gli invitati, infatti, dovevano rispettare il dress code, con vestiti e completi totalmente bianchi per celebrare la luce e l'amore della famiglia.

