La villa da sogno di Cindy Crawford, la regina delle top model, venduta per 45 milioni

Appena 45 milioni di dollari. Cifra da capogiro per la super villa californiana della regina delle modelle,. L'americana, oggi 52enne, al top della carriera tra gli anni Ottanta e Novanta, ha accumulato non pochi denari considerando il valore della casa appena venduta. Ex-moglie di Richard Gere, dal 1991 al 1995, pochi anni dopo ha sposato Rande Gerber, anche lui un passato da modello ed oggi imprenditore di successo nel settore dei locali.Ne possiede diversi tra bar, ristoranti e lounge in alberghi, neanche a dirlo, di lusso. L'ex-top model invece, è sempre molto attiva nel campo della moda ed altrettanto richiesta dalla pubblicità. Da due anni infatti, è la testimonial di una nota marca di acqua minerale italiana, diretta negli spot, dal più americano dei nostri registi: Gabriele Muccino.La coppia Crawford-Gerber ha appena concluso la vendita di questa villa da favola, affacciata su una delle spiagge più famose della west-coast, Malibù, bagnata dalle acque dell'Oceano Pacifico. La magione di poco meno di 500 metri quadrati è composta da quattro camere da letto e sei bagni. Tutto intorno, un'area privata per godere di una splendida vista. Non manca una piscina, un campo da tennis ed un patio esterno. La villa venne costruita nel 1944, ma fu acquistata da Cindy Crawford, appena tre anni fa. Ed oggi rivenduta.