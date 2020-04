La ex 'Madre Natura' diventa mamma: «Partorire ai tempi del coronavirus, un'impresa»

Qualcuno se la ricorderà come 'madre Natura' nella trasmissione Ciao Darwin : ora Cicelys Zelies, modella supersexy cubana ma ormai trapiantata in Italia, è diventata mamma. E sui social ha postato le immagini della figlia appena nata, dopo il parto avvenuto in questi difficili tempi di pandemia, e che lei stessa definisce «un'impresa». «Partorire ai tempi del Covid-19 è un’ impresa, un ansia per la testa che vola via...», scrive in un post su Instagram.

«L'amore per tua figlia è la forza e la speranza di un mondo migliore... Restiamo a casa per regalare un mondo ai nostri figli... restiamo a casa per regalare il mondo ai nostri nonni, zii ed amici che per un nostro egoismo potrebbero non poterselo godere più», continua il suo post che ritrae la bellissima modella con la bambina tra le braccia. La bimba, di nome Tayrah, ha peraltro già un profilo Instagram, che sarà ovviamente gestito dai genitori, Cicelys e Diego Tajani, compagno della ex madre Natura.

In un altro post invece, corredato solo da un primo piano della bimba, Cicelys scrive: «Ti ho avuta per più di 9 mesi nel mio grembo... ho imparato a conoscerti da semplici singhiozzi o calcetti... Una trentina di ore fa hai deciso che doveva essere il tuo momento, il nostro immenso atto di amore... Abbiamo passato più di 24 ore a cercare di collaborare , unite dal nostro cordone ombelicale, per regalarti il dono della vita».

«Mamma e papà sanno che non è proprio uno di quei momenti felici nel mondo - continua - ma sanno anche che i bimbi che nascono in questo periodo, sono dei combattenti che sapranno gestire tutto nella vita... Ed è proprio per questo che alle 19:37 del 07.04.2020 abbiamo dato inizio a questa nostra vita insieme... abbiamo finalmente coronato il sogno della nostra vita e della nostra cristianità... E’ un giorno speciale perchè con tutti i segni delle sofferenze per lo sforzo della nascita che porti sul volto, hai completato il dono della famiglia che l’amore e Dio ci hanno regalato... Benvenuta al mondo - conclude - Mamma e papà ti amano alla follia»

