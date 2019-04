Cicciolina in crisi: «Vendo tutto, anche la mia biancheria intima usata...»

Ultimo aggiornamento: 16:34

Cicciolina, al secolovende tutti i suoi avere. L’exe deputata infatti ha esaurito i suoi risparmi da quando l’autorità giudiziaria ha pignorato il suo vitalizio da ex parlamentare per via di alcune spese condominiali non pagate.Ilona vuole proprio monetizzare: “Vendo l’abito verde – ha fatto sapere in un'intervista a "vanity Fair" - con la bandiera italiana, con cui sono entrata in Parlamento: dal mio punto di vista, all’asta, può valere un milione di euro".Nella lista anche un attico di 250 metri quadri sulla Cassia, nella Capitale, un pianoforte bianco a mezza coda, laintima usata e una parte delle diapositive originali di “Made in Heaven,” di Jeff Koons.Infine confessa di non fare l’amore da tre anni: “Lo faccio a casa, con me stessa, con le mani e qualche oggettino. Con gli uomini no: spesso neppure ci provano, pensano che chissà quali esigenze io abbia, e invece sono una donna come tutte. Non voglio uno che assaggia la Cicciolina e poi scompare. Voglio una persona seria, qualcuno che mi voglia bene”