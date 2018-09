Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un nuovo amore italiano per, l’attrice. Lambert, che ha avuto anche una love story con Alba Parietti, recita con la collega sul set della fiction “Dottoressa Giò”, con protagonistae proprio la conduttrice avrebbe fatto da Cupido.I due sono stati paparazzati durante una romantica passeggiata nella Capitale, con coccole pubbliche e scambi di baci. Sembra non pesare la differenza d’età, che vede i 61 anni del divo anni ottanta contro i 39 della giovane fidanzata, che in passato è stata protagonista di “Uomini e donne” per poi recitare in diverse fiction targate Rai e Mediaset.