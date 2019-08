Christian Fregoni, chi è il sexy bagnino di Caduta Libera: «Sono single e mi diverto»

Domenica 11 Agosto 2019, 17:19

Bello e pure intelligente., 27 anni, bresciano, sembra avercele proprio tutte. Ha fatto impazzire il pubblico died è uscito super vincitore dal programma, portandosi a casa un tesoro da 210mila euro totali e sbaragliando tutti gli altri concorrenti.A "iscriverlo" di nascosto è stata la sorella. A svelarlo è stato proprio lui in un'intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni : «Cadere nella botola è divertente e vorrei continuare a sbagliare per rifarlo», ha confessato. «Alla base della mia preparazione c'è la passione per l'enigmistica - racconta - ma anche la lettura, l'attenzione all'attualità e l'amore per il cinema. Sono molto curioso, se non conosco un vocabolo vado a cercarmelo».Del gruzzoletto niente male conquistato durante il programma condotto da Gerry Scotti, ha detto: «Vorrei comprare una casa per me e in futuro mi piacerebbe aprire un struttura sportiva da gestire. Non escludo nulla».Poi ha parlato del suo rapporto con le donne. «Sono single e mi diverto. Con le ragazze sono molto esigente». Un vero bello e dannato. Chissà che non decida di salire sul trono di Uomini e per cercare la sua dolce metà. Per adesso, però, non sembra intenzionato ad accasarsi.