Christian De Sica diventa nonno per la prima volta: «La mia nipotina si chiamerà... »

Christian De Sica ha rivelato nelle scorse il nome della sua prima nipotina. La sua secondogenita Maria Rosa è incinta da ormai diverso tempo e diventerà mamma presto. A rivelare emozioni e nome della nipotina è lo stesso attore in un'intervista a Gente, nella cornice della fase promozionale del suo nuovo film Netflix, “Natale a tutti i costi”. «Non vedo l’ora di conoscerla. Vorrei insegnarle a sentirsi libera di cercare la sua strada e di seguire il suo cuore. Sono felice per mia figlia Maria Rosa e per la nostra famiglia. Mi fa un po’ effetto l’idea di diventare un nonnetto, ma è giusto così».

Christian De Sica è impaziente di farsi chiamare “nonno”: «Penso che la mia esistenza e la famiglia, delle quali sono grato e ringrazio il Signore ogni mattina appena apro gli occhi, si stanno arricchendo. Sento che la vita va avanti, che ciò che ho seminato e coltivato continuerà anche attraverso Bianca. Io amo i bambini, sono bravissimo con loro. Lo sono stato anche con Brando e Maria Rosa: ho fatto insieme a loro tutto quello che non ho potuto fare con mio padre Vittorio quando ero piccolo».

Anche la madre, Maria Rosa, sempre su Gente, ha rivelato alcuni dettagli. Discutendo della sua gravidanza, la figlia di De Sica ha detto: «Si chiamerà Bianca. È uno dei nomi che mia mamma avrebbe voluto dare a me. Mi è sempre piaciuto e per questo l’ho scelto per mia figlia, che nascerà tra fine febbraio e inizio marzo. Finora ho avuto una gravidanza meravigliosa, sono ancora più sensibile del solito e vivo amplificata ogni emozione. Sono al settimo mese e il pancione inizia a essere bello pronunciato e mi rendo conto di affaticarmi in fretta. Ma l’entusiasmo per l’esperienza che vivo mi sta facendo affrontare al meglio anche questi ultimi mesi.

Lo scatto

La notizia dell'arrivo della piccola Bianca era già arrivata lo scorso ottobre. Maria Rosa e il compagno Francesco avevano condiviso uno scatto di coppia su Instagram con una didascalia che non lasciava spazio all’immaginazione: «Finalmente in tre» aveva scritto la figlia di De Sica. E il commento del padre era subito arrivato: «Un bacetto da nonno».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Dicembre 2022, 21:16

