Chris Noth, cresce la lista di donne che accusano l'attore di violenze sessuali

Nuove accuse per Chris Noth. Cresce la lista di donne che chiedono giustizia contro l'attore di Sex and The City. Dopo l'accusa di violenze sessuali avanzata da Lily e Zoe, le prime due presunte vittime di Mr. Big, altre tre persone si sono fatte avanti per denunciare.

L'ultima in ordine di tempo a fare il nome di Chris Noth è la cantante di New York Lisa Gentile, che giovedì ha contestato all'attore una presunta violenza avvenuta nel 2002. Dopo una cena insieme al ristorante Da Marino di Midtown, dove i due si erano conosciuti quattro anni prima, Noth l'avrebbe accompagnata a casa in auto e le avrebbe chiesto di salire.

«Gli dissi che non avevo nulla da offrirgli da bere – ha raccontato la cantante – E lui mi rispose: 'Va bene'. Voleva solo vedere dove vivevo». Una volta saliti all'appartamento, Noth ha iniziato a baciarla nella sua cucina «quasi subito». «Poi si è appoggiato al piano di lavoro della cucina e mi ha tirato con la forza contro di lui. È diventato più aggressivo. Sbavava dappertutto su di me. Mi sono subito sentita a disagio», ha raccontato Lisa Gentile.

Nonostante le proteste della donna, l'attore ha cominicato a palpeggiarla nel tentativo di violentarla, finché lei non è riuscita a divincolarsi – «Alla fine sono riuscito a spingerlo via e ad uscire dalla sua presa. 'No, non voglio questo', ho gridato». A quel punto Chris Noth era «estremamente arrabbiato e ha iniziato a urlarmi e a chiamarmi 'cagna'» prima di uscire dall'appartamento.

Le minacce di Chris Noth a Lisa Gentile

Il giorno dopo l'attore l'ha contattata sul telefono del suo compagno di stanza e l'ha minacciata. «Mi ha avvertito che se avessi mai raccontato a un'anima quello che era successo la sera prima avrebbe rovinato la mia carriera... E che mi avrebbe inserito nella lista nera del business». «Poi mi ha riattaccato e io ho subito chiamato mia madre e mio padre piangendo. Avevo paura», ha concluso Lisa Gentile. Adesso la cantante chiede solo giustizia per sé e per le altre donne. «Sento che dovremmo avere il nostro giorno in tribunale perché il signor Noth sia ritenuto responsabile di ciò che ha fatto».

