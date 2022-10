Chris Martin (Coldplay) e Dakota Johnson perseguitati da una stalker: «Scatta l’ordine restrittivo»

di Redazione web

Perseguitati da una donna. E' quanto accaduto al frontman dei Coldplay, Chris Martin, e all'attrice Dakota Johnson, vittime di stalking. In ogni occasione, la stalker si dimostrava buona per seguirli e infastidirli, tanto che i due hanno finalmente ottenuto un ordine restrittivo nei suoi confronti.

Come riporta la testata "The Blast", sembrerebbe che la donna in questione si avvicinasse alla coppia, sostenendo di essere la moglie di Chris Martin e vivere insieme a lui nella sua casa di Los Angeles. Ora, però, alla donna sarà vietato di avvicinarsi al cantante e alla sua compagna e sarà costretta a rispettare una distanza di almeno 30 metri anche dalle persone care al frontman dei Coldplay, oltre che all'auto dell'attrice.

Le molestie

La stalker avrebbe iniziato a molestare Chris sui social, fin quando non ha deciso di avvicinarsi alla sua abitazione, sebbene lui viva in una zona residenziale e piuttosto protetta, circondata anche da un sistema accurato di sicurezza. Ma la donna ha addirittura bussato al campanello della villa, come dichiarato da Martin, che ha detto di averla vista dalle telecamere. Le molestie sarebbero iniziate nell'aprile 2022, per poi diventare sempre più intense negli ultimi mesi, Chris Martin ha affermato di non aver avuto alcun rapporto, né professionale, né di altro genere con la donna in questione, di cui non è stata rivelata l'identità.

L'ossessione

Le molestie hanno coinvolto anche Dakota Johnson, vittima anche lei delle morbose e pericolose attenzioni della donna. La compagna del cantante britannico ha subito da parte della stalker illazioni: l'attrice l'avrebbe ricattata e avrebbe usato la magia nera nei suoi confronti per farle del male.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Ottobre 2022, 17:40

