Chris Hemsworth e la torta di compleanno della moglie spagnola Elsa Pataky: «Buon Natale»

Chris Hemsworth non ha ancora imparato bene lo spagnolo, nonostante sia sposato ormai da quasi 12 anni con la collega Elsa Pataky. L'attore australiano ne è più che consapevole e, in occasione del compleanno della moglie, l'ha combinata grossa.

Chris Hemsworth e la torta di compleanno della moglie: «Buon Natale»

L'attore australiano, 38 anni, è sposato dal 2010 con Elsa Pataky, che invece tre giorni fa ne ha compiuti 46. L'attore che ha interpretato Thor e l'attrice diventata famosa in tutto il mondo grazie alla saga di Fast & Furious, insieme hanno anche avuto tre figli. Nonostante il grande affiatamento, Chris Hemsworth non è mai riuscito ad imparare bene la lingua della moglie, nata a Madrid da padre spagnolo e da madre di origini rumene e ungheresi. Lo dimostra anche la torta di compleanno che l'attore australiano ha scelto per la moglie, con la scritta «Buon Natale» anziché «Buon compleanno». E per di più con un refuso: invece di "Navidad", sul messaggio c'è scritto "Navidid".

L'autoironia di Chris Hemsworth

Non si tratta, però, di una vera e propria gaffe. Bensì di una trovata decisamente autoironica da parte di Chris Hemsworth, che su Instagram ha scritto: «Per chi tra di voi parla spagnolo: avrete notato che, con questo bel messaggio di auguri per Elsa, il mio spagnolo è migliorato fino a raggiungere la perfezione». Inevitabili i commenti divertiti di amici e fan per una trovata esilarante. Un po' di buonumore non guasta mai, anche perché il post social più serio e romantico era già stato postato dall'attore. «Buon compleanno a questa donna stupenda! Grazie per essere sempre la roccia su cui posare, ma molto più comoda. Ti amo», aveva scritto Chris Hemsworth nel giorno del compleanno della moglie.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Luglio 2022, 20:23

