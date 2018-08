Lunedì 13 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Chicco, in arte, torna single e parla della ex moglie, ora ufficialmente al fianco di Vincenzo Ferrara. Chicco ha messo fine alla sua love story con l’attrice spagnola Myr Garrido conosciuta su un set e nonostante gli “ottimi presupposti” si sono detti addio: «La lontananza e gli impegni, alla fine, non ci hanno permesso di vivere il rapporto come avremmo desiderato – ha raccontato a “Mio” - Dovevamo stare insieme ad agosto e, invece, a causa delle tante cose da fare, non è più stato possibile. Io il rapporto o lo vivo o non lo vivo. E allora meglio lasciar stare, magari ci prendiamo l’estate per riflettere.Davvero tutti i presupposti per una storia bella ma la distanza non permette di creare quell’empatia bella che dovrebbe esserci in una coppia. A 48 anni non posso vivere un rapporto tramite social, io vivo di realtà, di quotidianità».Un accenno anche al fidazamento della sua ex Tina Cipollari, storica opinionista promossa tronista a “Uomini e donne”, con l’imprenditore Vincenzo Ferrara: «Le auguro tutto il bene del mondo perché si merita una persona d’oro al suo fianco.Io personalmente questo uomo non lo conosco ma se quello che dicono è reale, ben venga per lei perché un futuro da soli non se lo augura nessuno. Soprattutto spero che questa persona sia adatta a lei, anzi, ne sono sicuro perché Tina non sceglierebbe mai un uomo qualunque. Oltretutto, se al suo fianco c’è una brava persona, gioverà anche ai miei figli. Io non metto certi muri perché è reale che l’amore tra di noi si finito ed è giusto che lei si crei una nuova situazione sentimentale. Siamo due passionali, non riusciamo a stare troppo tempo da soli’».