Chiara Nasti alla vigilia del parto: «Ho fatto bene a non vaccinarmi perché non è cambiato nulla». I fan: l'ignoranza non ha fine

Pioggia di polemiche per Chiara Nasti. L'influencer ha sollevato l'ennessimo polverone con una storia Instagram, che non è passata inosservata dagli utenti. Nonostante le varie critiche, Chiara Nasti non si è mai rispiarmata, ha sempre risposto alle polemiche senza curarsi di risultare offensiva o «sgradevole», come sottolinenao gli utenti nei social.

Nell'ultima storia Chiara ha espresso pubblicamente di non essersi vaccinata contro il Covid19 e che non ne ha la minima intenzione, risposta che non è affatto piaciuta ai seguaci.

Cosa è successo

L'ultima storia pubblicata dall'influencer ha fatto aizzare i fan. Chiara Nasti, in dolce attesa, ha pubblicato un box di domande chiedendo ai fan di chiacchierare insieme, anche in merito alla gravidanza, giunta quasi alla conclusione.

Tra le varie domande, una ha fatto il giro del web. Un utente ha chiesto: «Perchè hai deciso di non vaccinarti?», la risposta dell'influencer ha fatto molto discutere: «Ma era proprio necessario?», scrive Chiara Nasti aggiungendo un emoticon con la risata.

«Alla fine ho fatto bene, non è cambiato nulla... probabilmente con un vaccino avrei avuto anche dei problemi». Ha poi concluso il suo discorso con queste parole: «Odio gli obblighi... faccio sempre l'opposto».

La storia è stata 'screenshottata' e pubblicata sulla piattaforma Twitter in cui gli utenti hanno deciso di criticare queste parole a dovere ricordando i due anni di pandemia appena trascorsi: «Vallo a dire a quelli che sono morti nei primi mesi e a coloro che per fortuna si sono salvati grazie proprio al vaccino». «Non esiste fine all'ignoranza», ha scritto qualcun altro.

“Non è cambiato nulla” vallo a dire a quelli che sono morti nei primi mesi e a coloro che per fortuna si sono salvati grazie proprio al vaccino pic.twitter.com/UKEf69o8jw — Ilenia🌸 (@camismyikigai) October 12, 2022

