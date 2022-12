Chiara Nasti, mamma a tempo pieno: il video (da struccata) dopo il risveglio

Chiara Nasti è una mamma a tempo pieno e ormai dedica tutte le sue attenzioni al figlio Thiago, nato da poco più di un mese. «Che vita era senza di te?», scrive l'influencer napoletana sotto l'ultimo post condiviso sul suo profilo Instagram.

La Nasti condivide, infatti, diversi momenti della sua nuova vita sui social dando ai follower il buongiorno e la buonanotte con il piccolo Thiago. Oggi l'influencer si è mostrata struccata appena sveglia con un video che ritrae mamma e figlio in un momento dolcissimo.

Il video di Chiara Nasti

Chiara Nasti da quando ha dato alla luce il suo primogenito ha raggiunta la massima felicità, essere una mamma le occupa tutto il resto del tempo e a tratti potrebbe essere «stressante», ma la gioia ripaga tutto.

Qualche settimana fa, però, la compagna di Mattia Zaccagni, ha sollevato delle polemiche per aver detto di non avere più tempo a disposizione per lavorare, perché deve occuparsi h24 del suo bambino.

L'influencer però bada ancora attenzione ai commenti dei follower e risponde ogni volta che ne sente la necessità, proprio ultimamente ha replicato ad un insulto posto da un utente così: «Perché perdete tutto questo tempo? Vi affannate per nessun motivo. Le vostre cattiverie le porta via il vento».

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Dicembre 2022, 15:00

