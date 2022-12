Chiara Nasti si sposerà a giugno, arriva la conferma: «Mi accorgo che è su tutti i giornali...»

Dal parto all'altare. Chiara Nasti è diventata mamma del piccolo Thiago poco più di un mese fa, ma si sta già preparando alle nozze. A confermare i rumors che circolano da giorni è la stessa influencer che, rispondendo ad un follower che le chiede su Instagram se sposerà davvero Mattia Zaccagni, lei dice: «Volevamo tenere la notizia più riservata possibile in realtà...ma oggi leggo che è su tutti i giornali» scrive Chiara e aggiunge: «Comunque si a giugno ci sposiamo».

A lanciare lo scoop è stato Chi, che ha rivelato i primi dettagli delle nozze, a partire dalla data: il 23 giugno 2023. Un matrimonio che si preannuncia faraonico: Chiara e il calciatore della Lazio si sposeranno a Roma.

I dettagli

La location scelta per il party è incantevole: si tratta della suggestiva Villa Miani, una meravigliosa dimora storica con vista panoramica sulla Capitale. A partecipare alla cerimonia dovrebbero essere circa 200 invitati. Nulla è trapelato, invece, a proposito dell’abito che Chiara indosserà nel giorno del sì. Con ogni probabilità, come già accaduto con il discusso gender reveal all’Olimpico, la coppia condividerà sui social ogni dettaglio dell’evento.Per il rito religioso, Chiara e Mattia avrebbero scelto la Basilica di Santa Maria in Aracoeli, lo stesso luogo che vide unirsi in matrimonio, quasi 20 anni fa, Francesco Totti e Ilary Blasi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Dicembre 2022, 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA