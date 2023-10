Chiara Nasti e la domanda ai social: «Perché le belle donne sono sempre criticate da quelle brutte?». L'appello ai fan

di Redazione Web

Chiara Nasti si lascia andare a un lungo sfogo sulla sua pagina Instagram e si rivolge alle utenti che attaccano altre donne, più avvenenti e famose di loro. Il riferimento, come tiene a specificare, non è alla sua persona, ma chiarisce come abbia notato questo fenomeno su diversi profili di donne belle e famose. Ma andiamo con ordine.

Chiara Nasti, foto in barca: «Ama prima te stessa». I fan: Lo dici te che sei tutta rifatta



Chiara Nasti, hater all'attacco: «Povero Thiago, sta crescendo con una bambina per mamma». Lei replica così







Lo sfogo

«Potete togliermi una curiosità? Perché tutte le ragazze belle qui su Instagram vengono ammazzate, condananate con un accanimento», esordisce spiegando che ogni volta che una bella donna posta una foto viene dato per scontato che sia rifatta e montata, «Poi vedi la foto di una ragazza che non è chissà quanto bella, giusto per essere obiettiva, perchè ci sono comunque persone con cui madre natura è stata molto più generosa, non dobbiamo girarsi intorno, con una cattiveria, ma vi rendete conto che sono sempre persone?».

La sua è una vera e propria difesa nei confronti delle belle donne criticate: «Vedi le foto in cui sono belle, brave, hanno una personalità enorme, ma solo perché belle esteticamente vengono massacrate, Io devo capire».

La richiesta

Chiara Nast poi chiede: «A volte quando vado a leggerle, penso "guarda quanto è gelosa quela persona".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Ottobre 2023, 14:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA