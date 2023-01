Selvaggia Lucarelli: «La maternità fa invecchiare». Chiara Nasti fraintende: «Ossessionata dalle donne». Cosa è successo

di Redazione web

Chiara Nasti condivide moltissimi momenti della sua vita sui social. L'influencer, che su Instagram è seguista da più di 2 milioni di follower, è da poco diventata mamma del suo bambino Thiago e molto spesso compare con lui sui post o le storie che pubblica. Chiara racconta anche di come ha vissuto la gravidanza ed è di recente entrata nel mirino di Selvaggia Lucarelli, proprio come è successo in una delle ultime storie Instagram.

Chiara Nasti e l'attaccamento

Il botta e risposta tra Chiara e Selvaggia

In una delle sue ultime storie Selvaggia Lucarelli ha ripostato un articolo preso dalla rivista Vanity Fair in cui si facevano gli auguri di buon compleanno a Chiara Nasti (che ieri, domenica 22 gennaio ha compiuto 25 anni), con la foto della principessa Carolina di Monaco. Selvaggia ha pubblicato l'immagine scrivendo: «Sempre detto che la maternità fa invecchiare di 40 anni in una botta», ironizzando sulla foto non conforme agli 'auguri'. Chiara però non ha colto l'ironia e ha pensato fosse un attacco nei suoi confronti, con tanto di repost polemico: «Selvaggia Lucarelli è ossessionata dalle donne in generale. Lei in gravidanza è ringiovanita?».

Chiara Nasti e il compleanno

Chiara Nasti ha festeggiato il suo 25esimo compleanno sabato 21 gennaio, con gli amici e i parenti più stretti. Presenti alla festa c'erano anche Ciro e Jessica Immobile che sono stati scelti da Chiara e dal compagno Mattia Zaccagni, come padrino e madrina del piccolo Thiago.

