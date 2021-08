Chiara Nasti, il ritorno sui social: «Ero in confusione totale. Mi sono fatta aiutare»

Chiara Nasti ritorna sui social. La nota influencer da quasi 2 milioni di follower, aveva annunciato la sua temporanea assenza ai fan per dedicare un po’ di tempo a se stessa. Ora Chiara Nasti è di nuovo su Instagram: «Ero in confusione totale – ha spiegato - Mi sono fatta aiutare».

Chiara Nasti torna sui social e nelle stories spiega ai follower i motivi della sua temporanea e annunciata assenza: «Ero in confusione totale – ha raccontato - non avevo nulla da raccontare, non sapevo cosa fare. In realtà la cosa andava avanti da prima che lasciassi Instagram».

In passato Chiara Nasti ha attraversato momenti difficili, ma ora le cose sono nettamente migliorate: «Ho vissuto un periodo di forte stress. Tutto è iniziato con attacchi d’ansia, non riuscivo a stare in mezzo a tantissime persone. Poi attacchi di panico, sono stata proprio molto giù e sto migliorando perché mi sono fatta aiutare. Però non da uno psicologo. Ho meditato semplicemente, ho fatto tanta meditazione...».

