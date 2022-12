Chiara Nasti: «Il parto cesareo non era previsto e nemmeno la pelle in eccesso. Dopo il matrimonio voglio un altro figlio»

di Redazione web

Chiara Nasti tra una poppata e l'altra si diverte a rispondere alle domande delle sue follower che le chiedono come procede la vita da mamma del piccolo Thiago. L'influencer ha spiegato che dopo il parto cesareo non ha fatto nulla per eliminare la pelle in eccesso.

Chiara Nasti, gli hater la accusano di essere tutta rifatta, lei risponde: «Siete solo donnette»

Chiara Nasti, matrimonio nel 2023 ma sui social ecco l'indizio che svelerebbe il luogo delle nozze

Chiara Nasti, tatuaggio durante l'allattamento: i fan la attaccano, lei risponde così

Vita da mamma

Chiara Nasti, su Instagram, posta tantissimi contenuti che la ritraggono con il suo bambino Thiago: tra post e storie racconta la vita da mamma e spiega che per il momento vuole occuparsi lei di suo figlio e non desidera aiuti esterni.

Durante un confronto con le sue follower, che le hanno chiesto come abbia fatto con la pelle in eccesso che può derivare dal taglio cesareo, Chiara ha risposto: «Non ho fatto nulla in realtà, perché il cesareo non era previsto, l'ho dovuto fare perché a parto iniziato Thiago stava soffrendo ed è quindi stato necessario».

Il secondo figlio

Un'altra domanda che spesso viene rivolta all'influencer è se cercherà un altro bambino. Chiara Nasti non ha mai nascosto di desiderare più pargoli e una famiglia numerosa ma, specifica: «Con calma, voglio godermi la mia famiglia e il matrimonio, ma sì, vorrei altri bambini».

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Dicembre 2022, 09:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA