Chiara Nasti pazza del pancione: «Mi guardo allo specchio e mi piace troppo. Ecco quanti figli vorrei»

«Aspettando il mio piccolo bambino». Ce l'ha scritto anche nella bio di Instagram Chiara Nasti. L'influencer non pensa ad altro, se non all'arrivo del suo primo figlio, che avrà insieme al calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni. L'attesa è quasi finita (ha superato il sesto mese, il bambino nascerà in autunno) e Chiara non vede l'ora, anche «per il caldo, ora non ne posso più», dice nelle storie su Instagram rispondendo alle domande dei follower. Ma con il pancione la Nasti si piace: «Mi guardo la mattina allo specchio e mi piace troppo», ha detto.

Chiara Nasti: «Vorrei minimo tre figli»

Messe alle spalle le polemiche e qualche battibecco di troppo, Chiara è finalmente felice e già pensa alla prossima gravidanza. Anzi, alle prossime. «Quanti figli? Minimo 3, ne farei 5-6, un'infinità. Mi piacciono le famiglie grandi, i bambini portano gioia», dice con il suo accetto che ormai è un misto tra milanese e napoletano. La mamma però l'ha avvertita: «Mi ha detto: "Aspetta il primo e poi mi dirai". Quindi vedremo». Poi anche una battuta sul filler: «In gravidanza mai».

La paura per l'incidente

Nei giorni scorsi Chiara Nasti ha raccontato della paura vissuta per un incidente in macchina, avvenuto durante la gravidanza e per fortuna senza conseguenze. Poi una polemica sulla cintura di sicurezza: «I professionisti devono informare le donne che in gravidanza l'uso della cintura di sicurezza non presenta dei rischi e risulta efficace nel ridurre le conseguenze di un incidente. I professionisti devono anche informare le donne del corretto uso della cintura di sicurezza», ha detto l'influencer.

