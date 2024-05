Chiara Nasti, il pancione cresce sempre di più: «Benvenuti 8 mesi»

di Redazione web

Manca pochissimo e Chiara Nasti, finalmente, conoscerà anche la sua seconda bambina. L'influencer, che è già mamma del piccolo Thiago, sta raccontando la sua gravidanza sui social e sul proprio profilo Instagram posta numerose storie e foto con il suo pancione che cresce sempre di più.

Chiara, da quando è diventata mamma per la prima volta, ha sempre dichiarato che ama trascorrere del tempo con il suo bambino e che, proprio perché desidera crescerlo senza l'aiuto di tate o babysitter, in questo momento della sua vita si sta dedicando solo a lui. Così farà anche per la sorellina di cui non ha ancora svelato il nome.

Il pancione di Chiara Nasti

Chiara Nasti, nelle scorse ore, ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui mostra ai fan il suo pancione: in un video allo specchio, indossa un top cortissimo e dei pantaloncini e si accarezza la pancia. L'influencer scrive: «Benvenuti 8 mesi», infatti, la sua bambina nascerà in piena estate e lei non vede l'ora di stringerla tra le sue braccia. Chiara e il marito Mattia Zaccagni non hanno ancora svelato come chiameranno la figlia ma hanno solamente fatto sapere tramite social che sono indecisi tra due nomi in particolare: Sole e Dea.

Chiara Nasti mamma

Chiara Nasti è una mamma davvero presente con il suo piccolo Thiago e, infatti, in occasione della festa della mamma, Mattia Zaccagni ha pubblicato una dolce dedica sui social come se a parlare fosse il bambino.

