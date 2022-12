Chiara Nasti e le offese al figlio Thiago: «È brutto», l'influencer sbotta sui social

Chiara Nasti sbotta sui social e risponde agli haters che offendono il figlio. Il piccolo Thiago, nato da meno di un mese dalla relazione tra l'influencer napoletana e il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, è stato già più volte mostrato dai rispettivi genitori sulle loro pagine social, e se in molti si sono complimentati per il lieto evento, c'è anche chi ha fatto osservazioni offensive sul bimbo.

Leggi anche > Paola Caruso torna sui social dopo un mese: «Mio figlio non sta bene è un momento delicato»

Leggi anche > Bianca Atzei, come sta: «Ho rischiato di dover partorire e fare trasfusioni». Il suo racconto su Instagram

Diversi utenti hanno appellato il bambino come "brutto" sostenendo che ci sono bambini migliori di lui e che da due genitori di bell'aspetto sarebbe dovuto nascere un bambino altrettanto bello, lasciando intendere che non è così in realtò, secondo un loro parere. La Nasti, nota sicuramente per la sua schiettezza, ha voluto rispondere a uno tra i tanti e lo ha fatto con una storia su Instagram.

«Poi si lamentano delle mie risposte», esordisce la Nasti mostrando il commento a una foto di Thiago in cui una follower lo definisce "oggettivamente non bello", «Scrivete ste schifezze, ma poi da che pulpito? Uno non vi dice le cose come stanno perché siete tutti finti moralisti...ma credetemi che siete già brutte dovreste essere almeno buone almeno la vostra bruttezza estetica passa in secondo piano e si può dire almeno qualcosa di positivo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Dicembre 2022, 16:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA