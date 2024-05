Chiara Nasti, l'outfit del marito Mattia Zaccagni fa discutere: «Ma chi l'ha vestito?». I fan notano "l'errore"

di Redazione web

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni erano tra gli invitati delle seconde nozze di Ciro e Jessica Immobile che, per festeggiare il loro decimo anniversario di matrimonio, hanno deciso di ripromettersi amore eterno davanti a tutti i loro ospiti.

L'influencer ha postato diverse foto e storie sul proprio profilo Instagram e qualcuno, come sempre, ha avuto da ridire. Questa volta, però, il protagonista delle critiche social è stato il giocatore della Lazio. Ecco che cos'è successo.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni al matrimonio

Chiara Nasti ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram: è insieme al marito Mattia Zaccagni e i due sorridono abbracciati in un grande giardino e davanti a una piscina. Entrambi sono vestiti di bianco: l'influencer indossa un abito molto aderente che mette in risalto il suo pancione, mentre, il calciatore della Lazio porta un completo sempre chiaro con cravatta azzurra.

I fan hanno notato subito i colori e qualcuno ha scritto: «Ma a un matrimonio non ci si veste di bianco, caf***». In realtà, questa volta, chi voleva cogliere in fallo Chiara si è sbagliato di grosso: tutti gli invitati erano vestiti di bianco perché c'era un dress code da rispettare.

Qualcuno, comunque, ha più criticato l'abito di Zaccagni piuttosto che quello di Nasti e ha scritto: «Ma chi l'ha vestito tuo marito?».

La dedica di Chiara Nasti

Chiara Nasti, poi, ha postato un'altra foto e in quest'ultima lei guarda verso l'obiettivo seria mentre Mattia Zaccagni le posa una mano sul pancione e la guarda sorridendo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Maggio 2024, 11:17

