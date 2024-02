Chiara Nasti e il caso Matteo Di Pietro, furiosa dopo il patteggiamento dello youtuber: «Ma che follia è? Io mi farei dare l'ergastolo»

di Alessia Di Fiore

L'influencer napoletana Chiara Nasti non è nuova a esprimere la propria opinione sui social, sia quando le vicende la riguardano da vicino, sia che si tratti di vicende pubbliche e di cronaca.

Nasti-Matteo Di Pietro: il parere social

Oggi la Nasti, ha voluto esprimersi sul caso di Matteo Di Pietro, che lo sccorso 15 giugno è stato accusato di aver ucciso un bambino di 5 anni in un incidente stradale e che ha accettato un patteggiamento che prevede una pena di 4 anni e quattro mesi.

L'influencer, nelle sue stories di Instagram ha condiviso un video di FanPage in merito alla vicenda, e scrive: «Ma che follia è? Io dopo mi farei dare l'ergastolo perchè come hanno tolto la vita a mio figlio io la toglierei a loro. Anche perchè una volta che non hai più tuo figlio ma cosa campi a fare...io non potrei».

Chi è Chiara Nasti

Chiara Nasti, oltre a possedere una sua attività, è anche mamma di un bambino di 1 anno, Thiago, avuto dalla relazione col marito calciatore Mattia Zaccagni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Febbraio 2024, 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA