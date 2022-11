Chiara Nasti, matrimonio nel 2023 ma sui social ecco l'indizio che svelerebbe il luogo delle nozze

di Redazione web

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposano.L'influencer e l'attaccante della Lazio, dopo essere diventati genitori del piccolo Thiago, hanno deciso di convolare a nozze. Il calciatore ha fatto la proposta a Chiara l'estate scorsa.

Chiara Nasti, tatuaggio durante l'allattamento: i fan la attaccano, lei risponde così

Chiara Nasti, il tatuaggio dedicato al figlio Thiago: «Ink time» FOTO

Chiara Nasti e il figlioletto Thiago: «Non posso dormire così con lui? Saputelle, non rompete»

Dopo la nascita del loro bambino Thiago, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, continuano a postare sui propri profili Instagram, le tenere foto da neo genitori.

Oggi però, mercoledì 30 novembre, l'influencer e modella ha pubblicato uno scatto e delle storie un po' "insolite" rispetto a quelle viste negli utlimi tempi. Chiara si è fatta fotografare davanti a una chiesa e nelle storie ha ripostato l'edificio con tanto di emoticon della chiesa appunto, e un cuore rosso.

La coincidenza

Tutti i follower più attenti hanno subito capito che si trattava di un indizio per il matrimonio del prossimo anno. Chiara Nasti si trovava infatti, alla Basilica di Santa Maria in Aracoeli, stessa chiesa in cui il 19 giugno 2005, si sposarono Ilary Blasi e Francesco Totti. All'epoca la cerimonia venne trasmessa in diretta tv su sui canali Sky.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Novembre 2022, 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA