Chiara Nasti, conto alla rovescia per il matrimonio: «Tra un mese esatto, marito e moglie»

di Redazione Web

«Tra un mese esatto, marito e moglie» scrive Chiara Nasti in una story Instagram a corredo di una foto col compagno Mattia Zaccagni. Insieme ormai da tempo e genitori del piccolo Thiago, i due innamorati si preparano a coronare il loro sogno d'amore col matrimonio. L'influencer, chiacchieratissima per molte esternazioni che spesso sono state reputate forti, è già tornata in perfetta forma dopo il parto.

Aurora Ramazzotti, il piccolo Cesare fa la pipì addosso al papà. La foto scatena i fan: «Ti ha benedetto»

Natalia Paragoni incinta, il racconto che preoccupa i fan: «Mi esce sangue dal naso»

I preparativi

Sono ormai in corso da tempo i preparativi per il grande evento. E i fan della Nasti attendono di vederla vestita di bianco e, soprattutto, di vedere il competino scelto per il primogenito.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Maggio 2023, 13:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA