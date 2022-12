Chiara Nasti neomamma, tra saggezza e polemiche: «Troppe donne danno consigli non richiesti»

di Redazione web

Chiara Nasti molto spesso mette a disposizione dei propri follower Instagram, il cosidetto "box domande". L'influencer poi raccoglie tutti i quesiti e inizia a rispondere a chi ha qualche curiosità da chiedere. Una delle ultime domande riguardava la sua vita da mamma: «Ora che c'è Thiago ricevi meno critiche?».

La risposta di Chiara al follower

Chiara Nasti alla domanda riguardante le critiche ha risposto: «Le critiche ci sono sempre ma ciò che ho notato è che ci sono tante mamme o neo mamme che vogliono dare consigli non richiesti o insegnamenti. Io di queste persone non conosco nemmeno l'esistenza e penso che ognuna sappia benissimo da sola come comportarsi con il proprio figlio».

Il matrimonio con Mattia Zaccagni

Chiara Nasti è diventata da poco mamma del piccolo Thiago e ora dovrà organizzare il matrimonio con il compagno Mattia Zaccagni. La coppia convolerà a nozze il 20 giugno 2023 a Roma.

