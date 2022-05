Chiara Nasti e il coro su Zaniolo: «Con quel gamberetto...». Poi cancella il commento

«Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo». Questo coro, cantato dai tifosi della Roma durante i festeggiamenti al Circo Massimo, è diventato ampiamente di dominio pubblico negli ultimi giorni. E i commenti sui social hanno finito per esasperare Chiara Nasti.

Leggi anche > Ginevra Lambruschi lasciata da Mirko Antonucci a pochi giorni dalle nozze: «Ora sarò papà e mamma per Sophie»

L'influencer è l'ex fidanzata di Nicolò Zaniolo, che mercoledì scorso ha deciso la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. Ora è invece la compagna di Mattia Zaccagni, e pochi giorni fa, insieme all'attaccante della Lazio, è stata protagonista di un 'gender reveal party' organizzato all'Olimpico per annunciare il sesso del bambino che la coppia sta aspettando. Un episodio che aveva fatto discutere, giudicato troppo pacchiano, con tanto di replica stizzita della stessa Chiara Nasti: «Siete solo invidiosi di una cosa che non potrete mai avere».

Nei post su Instagram degli ultimi giorni, diversi tifosi della Roma hanno preso di mira Chiara Nasti, riportando le parole del coro o comunque facendo parecchi riferimenti a Zaniolo. A chi le ha chiesto cosa pensasse di quel coro, l'influencer ha risposto così: «Con quel gamberetto, non si sa come già abbia avuto un figlio. Siete tutti sfigati e fate anche schifo». Un commento che, poi, è stato cancellato pochi minuti dopo, ma questo non è bastato ad evitare gli screenshot e la sua diffusione. Successivamente, Chiara Nasti ha scelto di disattivare i commenti all'ultimo post pubblicato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Maggio 2022, 13:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA