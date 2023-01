Chiara Nasti, haters contro foto del figlio su Instagram. Lei replica: «Che genere di problemi avete? Siete solo degli idioti»

di Redazione web

Chiara Nasti è una delle influencer italiane più seguite su Instagram. Il suo profilo social infatti, conta esattamente 2 milioni di follower con i quali la modella condivide molti aspetti della sua vita. Ultimamente Chiara posta numerose foto e storie che la ritraggono con il suo bambino Thiago e la maggior parte dei commenti sono negativi. Sotto l'ultima immagine pubblicata, in molti hanno chiesto a Chiara se sapesse fare la mamma e soprattutto se sapesse come si tiene in braccio correttamente un neonato. L'influencer non ci ha più visto.

Chiara Nasti, pioggia di critiche sotto l'ultimo post: «Ma come lo tiene quel povero bambino?»

Chiara Nasti vita da mamma, il figlio non ne vuol sapere di dormire: «Ah Thiago!»

Chiara Nasti e la vita da mamma: «Che disperazione oggi!». Ma Thiago è inconsolabile

La storia Instagram di Chiara Nasti

In una delle ultime storie che Chiara Nasti ha postato, risponde a tono agli hater che continuano a criticare il suo essere mamma. L'influencer ha scritto: «Ma la quantità di commenti stupidi sotto le mie foto? Gente che mi ricorda che mio figlio non è un bambolotto... ma di che tipo di malattia soffrono? Davvero fermatevi che le persone sane di mente quando si mettono a leggere vi scambiano per idioti. Fate davvero una brutta figura. Siate persone con voglia di migliorarsi e non dannarsi quando non ce n'è alcun bisogno. Attaccate l'inattacabile».

Chiara risponde agli hater

È successo davvero molto spesso che Chiara Nasti rispondesse a tono agli hater che la insultano sotto i suoi post su Instagram. Le risposte dell'influencer, che non usa mai mezzi termini, sono sempre molto pungenti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Gennaio 2023, 20:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA