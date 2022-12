Chiara Nasti, dolce dedica al figlio Thiago: «Il mio più grande amore». Ma un commento rovina tutto

di Redazione web

Chiara Nasti ha postato nel proprio profilo Instagram una foto che la ritrae con il suo bambino Thiago. L'influencer e moglie del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni è da poco diventata mamma e molto spesso parla di suo figlio anche se deve sempre fare i conti con commenti negativi e fuori luogo.

Nei mesi scorsi aveva fatto molto clamore la polemica che si era scatenata dopo il coro dei tifosi romanisti durante i festeggiamenti della vittoria della Conference League.

Il coro recitava: «Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo». Il giocatore della Roma aveva riso alla battuta dei giallorossi e Chiara Nasti aveva risposto a tono umiliando il calciatore. Ora, sotto l'ultima foto con il suo Thiago è comparso un commento che fa riferimento a questo episodio.

Sotto la dolce foto postata da Chiara Nasti, che scrive al suo Thiago: «Il mio più grande amore», è apparso il commento di un follower che ha scritto: «Ha la stessa espressione di Nicolò».

L'influencer non ha ancora risposto e forse non lo farà mai, di solito però, non lascia passare certe opinioni assolutamente non richieste.

