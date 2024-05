Chiara Nasti tutta per il figlio Thiago, ma ancora per poco: «Godiamoci queste ultime settimane da soli». La dedica prima del parto

di Cristina Siciliano

Chiara Nasti versione mamma 2.0. L'influencer, a distanza di due anni dal parto di Thiago, è in attesa della seconda figlia dal calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. Manca sempre meno alla nascita della piccola e Chiara Nasti si dice particolarmente emozionata per il giorno in cui potrà guardarla per la prima volta negli occhi. L'influencer, innamoratissima del suo piccolo Thiago, sta cercando di trascorrere quanto più tempo possibile con lui all'insegna della spensieratezza e dell'amore. Tra le ultime attività mamma-figlio, una gita al Bioparco con il suo bimbo.

La dedica

Chiara Nasti e il piccolo Thiago posano felici negli scatti social: l'influencer con outfit comfy, tipico da gravidanza, abbraccia e bacia il suo primogenito. «Godendoci le ultime settimane da soli prima dell’arrivo della sorellina - ha scritto l'influencer su Instagram -. Menomale che ho ancora un pochino di energia per essere sempre sempre con te, sei proprio il mio principino». Numerosi sono stati i commenti dei follower a corredo del post Instagram. «Super mamma, bellissimi. Ansiosi di vedere la sorellina», scrive un follower. E ancora: «Che bambino bellissimo». Naturalmente non è mancato il commento di papà Mattia Zaccagni che ha aggiunto due cuoricini rossi al contenuto social. «Quanto vi amo», ha commentato invece la sorella dell'influencer.

La seconda gravidanza

La seconda gravidanza della coppia è stato Mattia Zaccagni, festeggiando un goal in occasione del derby di Coppa Italia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Maggio 2024, 11:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA