Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, svelato il nome della seconda figlia: «Ecco come si chiamerà»

Chiara Nasti svela il nome della figlia in arrivo. L'influencer, che è quasi giunta al termine della sua seconda gravidanza, ha svelato su Instagram la scelta presa con il marito Mattia Zaccagni. I due erano indecisi tra "Sole" e "Dea".

Il nome della bambina di Chiara Nasti

Chiara Nasti ha condiviso una storia Instagram in cui ci sono lei e il marito Mattia Zaccagni che sorridono. La domanda della follower è: «Come si chiamerà la bimba?» e l'influencer scrive: «Si chiamerà Dea Zaccagni. Ora devo trovare solo qualcuno che mi faccia cose personalizzate all'ultimo minuto perché non sapendo il nome fino a ieri, non ho niente con il suo nome e tra un mese nascerà». Il conto alla rovescia per il parto è quindi cominciato e Chiara non vede l'ora di conoscere la sua bambina che, come ha dichiarato più volte, ha desiderato tanto.

Chiara Nasti incinta

Qualche settimana fa, Chiara Nasti aveva rivelato ai suoi fan di non vedere l'ora di partorire perché, anche se ama il suo pancione che è sempre più grande, i nove mesi di gravidanza cominciano a farsi sentire. La bambina nascerà in piena estate ma l'influencer non ha svelato la data precisa.

