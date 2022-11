Chiara Nasti e il figlioletto Thiago: «Non posso dormire così con lui? Saputelle, non rompete»

di Redazione web

«I vostri consigli da saputelle funzionano per i vostri filgi, a me non servono». L'influencer Chiara Nasti, da poco diventata mamma di Thiago, è stanca di ricevere critiche sui social e così mette a tacere le "hater" tramite una storia sul proprio profilo Instagram.

I post social

Chiara Nasti e il compagno, l'attaccante della Lazio Mattia Zaccagni, sono diventati genitori la scorsa settimana. Da quel momento in poi, i due postano sui propri profili Instagram molte tenere foto che ritraggono il loro bambino Thiago.

Le immagini raggiungono moltissimi utenti che lasciano like e tantissimi commenti, il più delle volte positivi, altre però, anche negativi.

La storia di Chiara Nasti

Così Chiara Nasti ha deciso di rispondere a chi continua a criticarla o pretende di insegnarle a fare la mamma e a suggerirle cosa sia meglio per il suo bambino. Nella sua ultima storia, l'influencer scrive: «I consigli da saputelle funzionano per i vostri figli, non per quelli degli altri».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Novembre 2022, 11:18

