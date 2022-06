Chiara Nasti, il commento choc su Instagram ed è (ancora) bufera: «Le donne incinte svaccano, io no»

Chiara Nasti alle polemiche, ormai, ci ha fatto l'abitudine. Da quando è incinta, poi, le sue dichiarazioni e i suoi comportamenti sembrano proprio non andar a genio degli utenti social. E dopo il «gamberetto», rivolto all'ex Zaniolo e il party gender reveal all'Olimpico di Roma, ecco una nuova bufera social che travolge l'influencer napoletana. Questa volta a far discutere sono le sue dichiarazioni in merito ai chili presi durante la gravidanza.

La compagna del calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni, ha postato un'immagine che la ritrae col costume da bagno. Il suo fisico, nonostante sia incinta da ormai 5 mesi, non sembra aver risentito della gravidanza in corso e nei commenti, tra i tanti complimenti, spunta anche qualche critica. Così lei risponde per le rime.

Parlando del peso in gravidanza, infatti, ha dichiarato: «Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi (non sto scherzando) magari li metterò tutti insieme non so… Per ora non ho preso un chilo!».

Da lì è subito montata la polemica. qualche utente non crede alle sue affermazioni e controbatte: «Cosa ci sarà di male a dire di aver preso qualche chilo? Per una cosa così bella poi...». Subito è montata la polemica e lei ha replicato con un commento sgradevole sulle donne che «svaccano».

«Nessuno... siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi - ha commentato la Nasti, aggiungendo -. Soltanto perché le stesse si svaccano. Io anche se prendo 20kg per la mia gravidanza, non ho problemi. Dopo li toglierei subito».

Un commento che ha portato molti ad accusarla di essere presuntuosa e di lanciare messaggi scorretti. Ma la Nasti non se ne cura e procede con i suoi post per i 2 milioni di follower che la seguono. Del resto, non è la prima volta che l’influencer rilascia esternazioni che scatenano polemiche. A volte chiude il profilo, altre lo limita, e in questo caso ha cancellato il commento incriminato, ma i fan restano incollati per non perdersi nemmeno uno scatto...

