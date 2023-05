Chiara Nasti mattutina: «Chissenefrega del resto se con me ci sei tu». La dedica a Thiago

di Redazione web

Chiara Nasti ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram in cui è insieme al suo bambino Thiago. L'influencer, nelle scorse ore era stata presa di mira dagli hater dopo aver pubblicato una foto in cui pubblicizzava uno dei costumi da bagno della nuova collezione della sua linea mare. Chiara, oggi 1 maggio, si è svegliata molto presto insieme anche al suo Thiago che proprio non ne ha voluto sapere di dormire.

La storia Instagram di Chiara Nasti

Chiara Nasti ha postato sul proprio profilo Instagram una storia insieme al suo bambino Thiago che strapazza di coccole e bacia affettuosamente. L'influencer ha scritto: «Stamattina svegli alle 6.50. Unico amore della mia vita», aggiungendo alcune tenere emoticon. Inoltre, Chiara ha pubblicato una foto sempre con Thiago, con la seguente didascalia: «Ma chissenefrega, tutto il resto non conta se ci sei tu», molto probabilmente l'influencer si riferisce a tutti gli attacchi social che continua a ricevere tutti i giorni.

Chiara aggiorna il profilo Instagram

Inoltre, ai fan di Chiara Nasti non è sfuggito un dettaglio. L'influencer ha aggiornato il proprio nome su Instagram aggiungendo il cognome del futuro marito, il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, con il quale si sposerà il 20 giugno a Roma.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Maggio 2023, 14:15

