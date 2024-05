Chiara Nasti e la dedica speciale di Thiago per la sua prima festa della mamma: «Grazie per darmi tutta te stessa ogni giorno»

di Redazione web

Chiara Nasti è mamma del suo piccolo Thiago da poco più di un anno e sta per diventare mamma per la seconda volta di una bambina che dovrebbe nascere nel mese di luglio. L'influencer ha sempre detto che i suoi figli sono la gioia più grande della sua vita e che desidera essere sempre presente per loro. Nelle scorse ore, ha festeggiato la sua prima festa della mamma e il marito Mattia Zaccagni le ha dedicato un dolce pensiero: ha scritto una dedica come se l'avesse pensata Thiago.

La storia Instagram di Chiara Nasti

Chiara Nasti ha ripostato nelle proprie storie Instagram la foto pubblicata dal marito Mattia Zaccagni: lei e Thiago dormono beatamente sul lettone. La didascalia che accompagna il post, recita: «Oggi è la tua festa. Grazie mamma per tutto quello che fai per me, grazie per il tempo che mi dedichi, grazie per darmi tutta te stessa ogni giorno, grazie per portare in grembo la mia sorellina, grazie per le carezze i baci e gli abbracci che mi dai, sei una mamma speciale TI AMO. Tuo Thiago». L'influencer ha commentato lo scatto scrivendo: «Siete la mia vita».

Chiara Nasti mamma bis

Chiara Nasti non vede l'ora di conoscere la sua seconda bambina che dovrebbe nascere in piena estate.

