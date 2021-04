Chiara Nasti e la crisi con Zaniolo, l'influencer sbotta su Instagram: «Fatevi i c*** vostri»

Chiara Nasti e Zaniolo sembrano essere ormai al capolinea. La coppia, apparsa inseparabile fino a qualche giorno fa è ormai scomparsa dai social, dove non ci sono più foto insieme e a confermare l'aria di crisi sarebbe arrivata anche una storia dell'influencer che lancia una frecciatina ben precisa.

«Ancora devo riuscire a capire come fate ad avere voglia di farvi i caxxi degli altri quando io se potessi eviterei pure di farmi i cazzi miei. Siete dei talenti. Chapeau». Sono queste le parole di Chiara che sarebbe evidentemente infastidita dalle voci su lei e il giocatore della roma. Sui social sono stati tanti gli indizi che hanno fatto pensare a una rottura ma per giorni nessuno dei due ha confermato o smentito nulla, fino alla storia della Nasti che appare piuttosto scocciata.

Il motivo di una frecciatina tanto diretta però di fatto non è chiaro: che sia infastidita perché sta attraversando un momento delicato? Oppure perché trattasi solo di fantasie? Continua ad aleggiare il dubbio sulla love story.

