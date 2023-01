Chiara Nasti presa di mira da un hater: «Non ti vorrei nemmeno per sbaglio». Lei: non sei milionario, manco ti guarderei

di Redazione web

Chiara Nasti è una delle influencer italiane più famose e seguite su Instagram. Oltre che per la sua bellezza e la sua linea di moda, Chiara è conosciuta anche per il fatto che non le manda di certo a dire: se pensa qualcosa si espone in prima persona senza timore. Così fa anche con i suoi follower più impertinenti o se risponde agli hater che la criticano su tutto. Un episodio del genere è accaduto proprio sotto l'ultima immagine postata.

Chiara Nasti, «ma il bimbo a chi somiglia?». Il video con Mattia Zaccagni e il piccolo Thiago svela l'arcano

Chiara Nasti e l'attaccamento

Il post Instagram di Chiara Nasti

L'ultima foto che Chiara Nasti ha postato sul proprio profilo Instagram non riporta alcuna didascalia: l'influencer indossa dei pantaloni di Luis Vuitton, una mahglia nera e delle pantofole fucsia.



I commenti degli hater

Ogni giorno Chiara Nasti si trova faccia a faccia con i suoi hater che sparano a zero su tutto quello che fa. Uno dei commenti apparso sotto la foto, recita: «Non mi sceglierei mai una come te, ma nemmeno se fossi milionario. Mi fai vomitare perché sei andata con un calciatore solo per le foto e le copertine».

A questo commento Chiara ha risposto: «Tranquillo non farti problemi che non hai. Non sei né milionario, né mai lo diventerai e comunque non ti avrei guardato a prescindere».

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Gennaio 2023, 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA