Chiara Nasti cerca una lavanderia, il consiglio: «Impara ad usare la lavatrice». La sua risposta non si fa attendere

di Redazione Web

Chiara Nasti è nuovamente finita al centro delle polemiche. Il motivo? Un semplice consiglio che l'influencer ha chiesto ai suoi fan attraverso le Instagram stories. La moglie di Mattia Zaccagni non è certo nuova a critiche e offese da parte degli hater riguardo non solo alla sua vita in generale ma viene spesso criticata anche nel suo ruolo di mamma del piccolo Thiago. Tuttavia, nelle ultime ore l'influencer ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto con una didascalia a corredo che ha fatto molto discutere. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Chiara Nasti, hater all'attacco: «Povero Thiago, sta crescendo con una bambina per mamma». Lei replica così

Chiara Nasti, relax sul divano: «Ho messo la babysitter nel box con Thiago»

«Ma una buona lavanderia su Roma? Me la consigliate (a domicilio è anche meglio) - ha scritto Chiara Nasti a corredo di una foto nelle sue Instagram stories -.

«Usa la lavatrice o meglio impara ad usarla: a stendere e a stirare - ha risposto un hater -. Vedrai che la bellezza svanirà mentre il cervello e la manualità no». A tale commento l'influencer ha deciso di pubblicare lo screen delle parole dell'utente e a corredo ha scritto: «Gnee gnee gnee».

La risposta dell'influencer, ancora una volta, ha voluto far intendere che lei del giudizio della gente può farne a meno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 09:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA