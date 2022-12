Chiara Nasti, gli allenamenti dopo la gravidanza: in videochiamata col personal trainer (e Thiago la osserva...)

di Redazione web

Chiara Nasti ha ripreso ad allenarsi. È passato più di un mese da quando l'influencer napoletana ha dato alla luce il suo primo figlio, Thiago, nato dall'amore con il calciatore Mattia Zaccagni. Tutto procede a gonfie vele, dopo i primi turbamenti sulla maternità Chiara appare una mamma serena e orgogliosa del suo piccolo bebè.

Ma ora è tempo di tornare alla solita routine, e l'influencer ha trovato il tempo per dedicarsi agli allenamenti per ritornare in forma dopo il parto.

Gli allenamento dopo il parto

Sta per concludersi un anno straordinario per Chiara Nasti, l'anno in cui prima è andata a convivere con il suo Mattia, ha scoperto di essere incinta e poi ha ricevuto il regalo più bello di sempre: Chiara è diventata mamma per la prima volta del piccolo Thiago. Ma con il nuovo anno arrivano anche i buoni propositi, e finita la gravidanza la Nasti è ritornata ad allenarsi con alcune lezioni private segute da Carmine Menna, fitness trainer.

L'influencer però ha ripreso ad allenarsi nel salone di casa in compagnia del piccolo Thiago, che nel frattempo che la mamma solleva i pesi e fa gli affondi, la osserva e si diverte. Chiara risponde così a tutti gli utenti che le chiedono come fa ad allenarsi con un neonato in casa.

