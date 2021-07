Su Leggo.it le ultime novità. Chiara Ferragni lancia le tute con l'occhio per bambini. Ecco il prezzo. Fan basiti: «Non ci credo...». Pochi minuti fa, l'account Chiara Ferragni Brand ha lanciato una nuova linea di tute, questa volta dedicata ai bambini. E non è tutto. I nuovi capi di abbigliamento sportivo non saranno solo per femminuccia, ma anche per maschietto.

Quattro mesi fa, quando era stata lanciata la linea bebè dedicata a Vittoria, tanti fan avevano chiesto all'imprenditrice digitale di pensare anche a una linea per "lui". E, neanche a dirlo, Chiara Ferragni li ha accontentati. Sul sito Chiara Ferragni Collection la mini felpa con chiusura lampo è descritta così: «Felpa rosa con zip e banda Maxi Logomania». Il costo della felpa con il jogger abbinato è di 221 euro.

Immediati i commenti dei fan: «Non ci credo, finalmente la linea maschietto». E ancora: «È arrivata la linea maschietto!». «Che meraviglia». Si attende il sold out.

